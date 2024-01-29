10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu suçlusuna operasyon

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilik açıklamasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Emniyet birimleri, kamu güvenliğini sağlamak ve suçla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla benzer operasyonlara devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.