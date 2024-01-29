10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu suçlusuna operasyon

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik açıklamasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Emniyet birimleri, kamu güvenliğini sağlamak ve suçla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla benzer operasyonlara devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı