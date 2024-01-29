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Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Karabük'te gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan uygulamada 4 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı mask
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Karabük'te gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan uygulamada 4 şüpheli yakalandı.

Ankara yolundaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, S.O, T.Y, A.İ.Y. ve B.K. isimli şahısların üzerinde 37.04 gram metamfetamin ve 3.78 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden S.O., T.Y. ve A.İ.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan B.K. ise emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Oca 2024 - 20:45 - Gündem

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