Çığ tehlikesine rağmen karla mücadele: Yüksekova-Dağlıca yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyü yolunda meydana gelen çığ düşmesi sonucu kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışının etkisiyle oluşan çığ nedeniyle kapanan yol, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle açıldı. Karla mücadele ekipleri, 8 metreyi aşan kar yükü altında tünel benzeri geçişler açarak yolu ulaşıma açtı. Ekiplerin özverili çalışmaları, bölgedeki çığ tehlikesine rağmen güvenli bir yolun oluşturulmasını sağladı.

Açılan yollar, tünelleri anımsatan bir görüntü sergilerken, ekipler bölgede yolun tamamının açılması için çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden yolları açık tutmak için titizlikle çalışıyor. Oluşabilecek yeni tehlikelere karşı sürekli olarak gözlem yaparak, bölge halkının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlama gayretinde bulunuyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı