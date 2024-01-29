Kar ve tipiye rağmen mücadele: O yol ulaşıma yeniden açıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanmıştı. Ancak, Karayolları 113. Şube Şefliği karla mücadele ekibinin özverili çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

Hasköy-Mutki yolu, bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli bir güzergahı temsil ediyor ve sürekli olarak kapanması, acil durum müdahalelerini zorlaştırıyordu. Karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolu açmak için gece gündüz demeden çalıştı. Yolun tekrar ulaşıma açılması, bölge halkı için büyük bir rahatlama sağladı.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları 113. Şube Şefliği Yol Sorumlusu İdris Karakan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli olarak kapanmasının zorlu bir durum oluşturduğunu ifade etti. İş Makinası Operatörü Hasan Elhan ise, fırtına nedeniyle yaşanan zorlu şartlarda 7/24 esasına göre çalıştıklarını ve devletin sağladığı imkanlarla vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Bölgedeki karla mücadele çalışmalarının devam edeceği ve ekiplerin halkın günlük yaşamlarını kolay sürdürebilmesi için titizlikle çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı