Kamyonet ve işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile tarım işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Çetilik Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. B.G. yönetimindeki 31 GE 256 plakalı Ford marka kamyonet, karayoluna geri dönmek isterken T.K. idaresindeki 31 AIA 669 plakalı tıra çarptı. Tıra çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyone

t, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 31 C 9012 plakalı Mercedes marka işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, işçi servisi ve kamyonet devrildi. İşçi servisinde bulunan Aynur D. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A, S.D, N.D, S.D. ve D.A. isimli beş kişi yaralandı. Diğer sürücülerin olayı bildirmesi üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Arsuz Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kazada yaşamını yitiren Deniz'in cesedi ise İskenderun Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı