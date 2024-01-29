- Gündem

İzinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde gerçekleştirilen izinsiz kazıya yönelik operasyon düzenledi.

İzinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde gerçekleştirilen izinsiz kazıya yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların, bölgede define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Operasyon sırasında kullanılan kazı malzemelerine de el konuldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, izinsiz kazılar nedeniyle çıkabilecek tarihi eser tahribatını önlemek amacıyla bölgede önleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Mazgirt, Aslanyurdu köyü, İzinsiz kazı, operasyon, gözaltı, define aramak, soruşturma

29 Oca 2024 - 20:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL