İzinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde gerçekleştirilen izinsiz kazıya yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların, bölgede define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Operasyon sırasında kullanılan kazı malzemelerine de el konuldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, izinsiz kazılar nedeniyle çıkabilecek tarihi eser tahribatını önlemek amacıyla bölgede önleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı