İzinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde gerçekleştirilen izinsiz kazıya yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların, bölgede define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Operasyon sırasında kullanılan kazı malzemelerine de el konuldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, izinsiz kazılar nedeniyle çıkabilecek tarihi eser tahribatını önlemek amacıyla bölgede önleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.