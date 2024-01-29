Ercan'dan dikkat çeken deprem açıklaması

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Anadolu coğrafyasının yapısı hakkında konuşarak bilinçli bir şekilde şehir planlaması yapılması gerektiğini vurguladı. Depremlerin coğrafya gereği olacağını bildiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan, artan inşa maliyetleri hakkında da konuştu. Ercan, “Bilinçli olup yerleşimleri tepelere çekip ovalarda tarım yapmalıyız. Tıpkı eski Anadolu Uygarlıkları gibi” dedi.
Anadolu’nun coğrafya gereği sık sık deprem yaşayacağını söyleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bilinçli olmak gerektiğini bildirdi.
“YERLEŞİMLERİ TEPELERE ÇEKİP OVALARDA TARIM YAPMALIYIZ”
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Anadolu coğrafyasının konumunu açıklayarak,
“Anadolu konum olarak, Avrupa, Asya, Afrika'nın buluşup avkulandığı boğum noktasında. Onun için; bol kırıklı, bol depremli, dağlık, güzel bir yarımada. Depremler oldu, hep olacak. Bilinçli olup yerleşimleri tepelere çekip ovalarda tarım yapmalıyız. Tıpkı eski Anadolu Uygarlıkları gibi”
dedi.
“DEPREMLER DURMAYACAK HEP OLACAK”
Artan maliyetler ile birlikte yapısal dönüşümün duraksadığını söyleyen Ercan,
“Kentsel dönüşüm yapılamıyor. Maliyet 1'e 100 artınca yapısal dönüşüm de kilitlendi. Yer kötü, yapı kötü, depremler durmayacak hep olacak. Söyleyin, ülkeyi oluşturan dar gelirli halkımız beklenen depremler için ne yapsın? Devlet halkın sığınağı değil midir?”
şeklinde konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.