29 Oca 2024 - 19:47 - Gündem

Ercan'dan dikkat çeken deprem açıklaması

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Anadolu coğrafyasının yapısı hakkında konuşarak bilinçli bir şekilde şehir planlaması yapılması gerektiğini vurguladı. Depremlerin coğrafya gereği olacağını bildiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan, artan inşa maliyetleri hakkında da konuştu. Ercan, “Bilinçli olup yerleşimleri tepelere çekip ovalarda tarım yapmalıyız. Tıpkı eski Anadolu Uygarlıkları gibi” dedi.