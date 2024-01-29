Turgut Özal Üniversitesinde vahim iddia Akademik kadroya eşini mi dâhil ediyor?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü için akademik personel alım ilanı verildi. 22 Ocak 2024’te yapılan ön değerlendirmeye tabi tutulan adaylar 26 Ocak 2024 tarihinde yapılan sınav ile akademik kadroya alındı. Akademik kadroya başvuran adayın ise bölüm başkanının eşi olduğu iddia edildi.

Öğrenciler ve adaylar akademik kadroya seçilecek kişinin, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanının eşi olduğu nedeniyle kriterlerin buna göre belirlendiğini iddia etti. Bölüm başkanının akademik kariyeri, üniversite ilanına başvurusundaki ilan kriteri, İngilizce sınav puanındaki eksiklik ise dikkat çekti.

DÜŞÜK İNGİLİZCE PUANI İLE AKADEMİK KADROYA GİREMEDİ AMA İNGİLİZCE MAKALE BÖLÜMÜ YAZDI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanının akademik kadroya yerleşmesinin de tuhaf olduğu bildirildi. Geçmiş yıllarda dil puanı yetersiz olduğu için daha önce Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Fırat Üniversitesinden ise Doktor Öğretim Üyesi kadrosu alamadığı ortaya çıktı. Ancak Malatya Turgut Özal Üniversitesi için bir sorun teşkil etmediği gibi bölüm başkanı oldu. Düşük dil puanına rağmen İngilizce makale yazıp yayınlayan bölüm başkanının bunu nasıl başardığı ise bilinmiyor.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNİN İLAN KRİTERİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan verdi. İlanda ise bir Profesör ve bir Doktor öğretim üyesi alınacağı bildirildi. Verilen iki ilan için kriterler şu şekilde belirtildi:

“Profesör ilanı için: Doçentlik unvanını uygulamalı iletişim alanında almış olmak,

Doktor öğretim üyesi için: Yönetim bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.”

Kriterler bu şekilde belirtilirken şartları sağlayan iki kişi ilana başvurdu. Doktora öğretim üyesi ilanına şartı sağlayan şu anki Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı alınırken, profesör ilanı için ise onun yıllarca hocalığını yapan isim başvurdu. İlan şartları, “kişiye özel ilan mı verildi?” sorusunu bir kez daha akıllara getirirken Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Profesör ve onun yıllarca öğrenciliğini yapmış Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı atandı.

ŞİMDİ DE YANINA EŞİNİ Mİ ALIYOR?

Göreve iddialar ile gelen ve düşük İngilizce puanına rağmen atanan akademisyenin eşinin kendi bölümünde son yapılan ilana başvurduğu ve 26 Ocak’ta yapılan sınavda değerlendirildiği bildirildi. Hakkında bu ve bunun gibi birçok iddia bulunan bölüm başkanının çalıştığı bölümde, akademik kadroya başvuranlar arasında eşinin bulunması adaylar ve öğrenciler tarafından dikkat çekti. Öğrenciler bu durumu,

“Turgut Özal Üniversitesi aile şirketi olma yolunda ilerliyor”

şeklinde yorumladı.