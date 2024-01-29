Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“24 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Seda Ekinci’nin taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Ulutaş Apartmanı, No: 1/5, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sebiha Karaoğlu’nun taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Şeftalici Sokak, Bade Konutları A-Blok, No: 8/ 1/11, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Akbaba’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Caddesi, Beyaz Lale Evleri, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Dursun’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Önder Sokak, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Aydın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekeriya Jomaa’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cedullah Hushos’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
93 yaşında vefat eden ve Güveç Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fatma Aslan’ın taziye adresi: Güveç Mahallesi, Hekimhan,
66 yaşında vefat eden ve Kömüşhan Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ziya Karakuş’un taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan,
81 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali İhsan Auçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Yağmur Sokak, Çınar Apartmanı, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Tecirli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Hıdır Akıncı’nın taziye adresi: Tecirli Mahallesi, Yazıhan,
77 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Feride Kızıldağ’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Afatevler Sokak, No: 3, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.