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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“24 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Seda Ekinci’nin taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Ulutaş Apartmanı, No: 1/5, Battalgazi,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sebiha Karaoğlu’nun taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Şeftalici Sokak, Bade Konutları A-Blok, No: 8/ 1/11, Yeşilyurt,

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Akbaba’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Caddesi, Beyaz Lale Evleri, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Dursun’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Önder Sokak, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Aydın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zekeriya Jomaa’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cedullah Hushos’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

93 yaşında vefat eden ve Güveç Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fatma Aslan’ın taziye adresi: Güveç Mahallesi, Hekimhan,

66 yaşında vefat eden ve Kömüşhan Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ziya Karakuş’un taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan,

81 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ali İhsan Auçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Yağmur Sokak, Çınar Apartmanı, Battalgazi,

74 yaşında vefat eden ve Tecirli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Hıdır Akıncı’nın taziye adresi: Tecirli Mahallesi, Yazıhan,

77 yaşında vefat eden ve Cafana Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Feride Kızıldağ’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Afatevler Sokak, No: 3, Yeşilyurt”

 

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29 Oca 2024 - 17:01 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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