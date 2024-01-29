29 Oca 2024 - 17:00 - Spor

Çağlar Söyüncü, ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü de takımla ilk idmanına çıktı.