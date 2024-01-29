O takımın 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 yenen Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ligde bu sezon 7. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 29’a çıkardı.
Süper Lig'de en son galibiyetini 19. haftada, 7 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede 3-1’lik skorla Kayserispor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 4 haftadır 3 puan alamamıştı.
Ligin 19. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1, bir sonraki hafta konuk olduğu Samsunspor’a 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 21. haftada ise iç sahada Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmış, 22. haftada da deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.