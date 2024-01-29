Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'da Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR'da Erkan Engin ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı