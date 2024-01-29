Deprem bölgesinde hırsızlar durdurulamıyor

Deprem bölgesi Malatya’da çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir siteye giren hırsızlar elektrik kabloları ile su sayaçlarını çaldı. Kameralara yansıyan olayda hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda, Yakınca Mahallesi’nde bulunan ve depremler sonrası orta hasarlı olarak raporlanan çok sayıda dairenin bulunduğu bir siteye hırsız girdi. Çok sayıda daireden elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar topladıkları malzemeleri çuvallara doldurarak götürdü.

Kameralara yansıyan olayda hırsızların rahatlığı ise pes dedirtirken şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı