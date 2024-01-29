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Pes dedirten hırsızlık bu kadar olmaz dedirtti

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 Kahramanmaraş’ta tüpçüye giren şahıslar, saniyeler içerisinde piknik tüpünü çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık bu kadar olmaz dedirtti mask
Pes dedirten hırsızlık bu kadar olmaz dedirtti
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 Kahramanmaraş’ta tüpçüye giren şahıslar, saniyeler içerisinde piknik tüpünü çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tüpçüde meydana geldi. İş yerine tüp alma bahanesiyle giren 4 kadın şahıs, önce iş yerindeki esnafı oyaladı. Arkada bulunan 2 kadın şahıs ise önde bulunan kadınlarla ilgilenen esnafın dalgınlığını fırsat bilerek tüpü saniyeler içinde eteğinin içine sakladı.

Uzun süre esnafı oyalayan kadınlar daha sonra iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık ise kameralar tarafından saniyesaniye görüntülendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Oca 2024 - 16:51 Kahramanmaraş- Bölge

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