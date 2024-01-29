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Emniyetten dev operasyon

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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 128 kişi yakalanırken, 61'i tutuklandı.

Emniyetten dev operasyon mask
Emniyetten dev operasyon
Emniyetten dev operasyon
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 kişi olmak üzere toplam 128 şahıs yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 61'i tutuklandı.

Yapılan uygulamalarda 90,77 gram metamfetamin, bin 21 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aynı zamanda trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 36 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Oca 2024 - 16:49 Kahramanmaraş- Bölge

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