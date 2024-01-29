Adıyamanlılar o günü sabırsızlıkla bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da 5 bin 953 bina yıkılırken 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Depremlerde Adıyaman’daki yapıların yüzde 68,1’i hasar gördü.

Depremlerin hemen ardından refleks gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, depremzedeleri önce çadırlara, sonra konteynerlere yerleştirdi. Adıyaman’daki toplam 58 konteyner alanında 32 bin 763 aile konteynerlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde 117 bin 899 kişi barınıyor.

Bir taraftan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirilirken diğer taraftan kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı sürüyor. Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilmeye hazır hele getirilen konutları gezen depremzedeler, evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Konutları çok beğenen depremzedeler bir an önce konutlarda yaşamak istiyor.

Şubat’ın ilk haftasında Adıyaman’da 2 bin 800 konutun kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Konutları gezen ve inceleyen Dilan Sönmez, “Deprem nedeniyle evlerimiz maalesef yıkıldı. Şu anda örnek daireleri gezmek için buralara geldik. Gayet güzel görünüyor. Temennimiz bir an önce teslim edilmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve insanların yerleşmesidir” dedi.

Konutların yapımından dolayı devlete teşekkür eden Abuzer Akın ise, “Allah devletimizden razı olsun, açıkta kaldığımız için bizi konteynerlere yerleştirdi. Şu anda 4 kişi konteynerde kalıyoruz. Konutları gezdik ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun devletimiz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Mehmet Altundal ise konuşmasında, “Konteyner dar olduğu için milletimiz sıkıntı yaşıyor. Bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın” dedi.

Burhan Yolcu isimli vatandaş ise konuşmasında, “Şu an TOKİ’ler yapılıyor. 6 Şubat sabahı bu günleri hayal edemiyorduk. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şu an gördük ki devletimiz verdiği sözü tutuyor. Çok güzel işler yapıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı