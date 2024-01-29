Depremzede kadının ekmek mücadelesi göz doldurdu

Kahramanmaraş’ta halka tatlısı yapıp, müşterilerin beğenisine sunan Esma Erdemir, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Onikişubat ilçesi sosyete pazarında tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi Esma Erdemir (49), halka tatlısı yapıp, satarak çocukların rızkını çıkarıyor. Erdemir, "Tatlı yapmaya aslında 20 yıl önce başlamıştım, biraz ara vermiştim. Depremden sonra tekrardan tatlı yapıp satmaya başladım. Burada geçimimi sağlıyorum. Tatlı fiyatları çok pahalı değil. Tatlılarımızı tane ve kilo olarak satıyoruz. Şu ana kadar halkın tatlıya ilgisi ve alakası çok güzel. Katkı olmadığı için sadece şekerle yaptığım için çok beğeniliyor. Evde oturan kadınlara ise çalışmalarını tavsiye ediyorum. Kendi ayakları üzerinde dursunlar" dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.