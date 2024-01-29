Bingöl ve Tunceli’de yarın elektriksiz kalacak mahalleler 

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl ilinde 30 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi, özellikle Yayladere ilçesinde hissedilecek. İşte elektriksiz kalacak ilçe ve mahallelerin detaylı listesi:

Etkilenecek İlçe: Yayladere

Etkilenecek Mahalle ve Köyler:Merkez Mah. Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii

ELEKTRİK KESİNTİSİ GEREKÇESİ:

İşletme çalışmaları nedeniyle planlanan bu kesinti, enerji dağıtım sisteminin bakım ve güncellemeleri için gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİ:

30 Ocak 2024 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında, toplamda 6 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Yaşanacak kesintiyle ilgili detaylı bilgiler, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşıldı. Elektrik kesintisinin planlı olması, vatandaşların bu süreci daha kolay yönetmelerine yardımcı olacak.

TUNCELİ’DE 30 OCAK 2024 SALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tunceli ilinde 30 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi, özellikle Merkez ilçesini etkileyecek. İşte elektriksiz kalacak ilçe ve mahallelerin detaylı listesi

Etkilenecek İlçe: Merkez

Etkilenecek Mahalle: Esentepe Mah.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SEBEBİ:

İşletme bakım çalışması (Ekip) nedeniyle planlanan bu kesinti, enerji dağıtım sisteminin güvenliği ve performansının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİ:

30 Ocak 2024 Salı günü saat 10:00 ile 14:00 arasında, toplamda 4 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacak.