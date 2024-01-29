29 Oca 2024 - 16:18 - Gündem

Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde: