- Gündem

Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? mask
Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen depremler aşağıdaki gibidir:

ILGAZ (ÇANKIRI) - 29 OCAK 2024, 15:41

Büyüklük: 1.4

Derinlik: 8.97 km

GÜRÜN (SİVAS) - 29 OCAK 2024, 15:07

Büyüklük: 2.1

Derinlik: 7.06 km

Ilgın (Konya) - 29 Ocak 2024, 14:31

Büyüklük: 2.3

Derinlik: 9.1 km

MARMARİS (MUĞLA) - 29 OCAK 2024, 14:25

Büyüklük: 2.1

Derinlik: 5.35 km

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) - 29 OCAK 2024, 13:53

Büyüklük: 1.9

Derinlik: 6.99 km

YEŞİLYURT (MALATYA) - 29 OCAK 2024, 13:24

Büyüklük: 1.3

Derinlik: 18.5 km

Yeşilyurt (Malatya) - 29 Ocak 2024, 12:49

Büyüklük: 1.6

Derinlik: 8.34 km

PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) - 29 OCAK 2024, 12:31

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 11.6 km

BORÇKA (ARTVİN) - 29 OCAK 2024, 12:24

Büyüklük: 1.4

Derinlik: 7.0 km

YEŞİLYURT (MALATYA) - 29 OCAK 2024, 11:25

Büyüklük: 1.9

Derinlik: 7.02 km.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# malatya, malatya haber, Malatya deprem, Son dakika deprem, son depremler, kandilli son depremler, afad son depremler, deprem mi oldu, pazarcık deprem, kahramanmaraş deprem, Yeşilyurt deprem, Battalgazi deprem

29 Oca 2024 - 16:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL