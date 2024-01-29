Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen depremler aşağıdaki gibidir:
ILGAZ (ÇANKIRI) - 29 OCAK 2024, 15:41
Büyüklük: 1.4
Derinlik: 8.97 km
GÜRÜN (SİVAS) - 29 OCAK 2024, 15:07
Büyüklük: 2.1
Derinlik: 7.06 km
Ilgın (Konya) - 29 Ocak 2024, 14:31
Büyüklük: 2.3
Derinlik: 9.1 km
MARMARİS (MUĞLA) - 29 OCAK 2024, 14:25
Büyüklük: 2.1
Derinlik: 5.35 km
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) - 29 OCAK 2024, 13:53
Büyüklük: 1.9
Derinlik: 6.99 km
YEŞİLYURT (MALATYA) - 29 OCAK 2024, 13:24
Büyüklük: 1.3
Derinlik: 18.5 km
Yeşilyurt (Malatya) - 29 Ocak 2024, 12:49
Büyüklük: 1.6
Derinlik: 8.34 km
PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) - 29 OCAK 2024, 12:31
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 11.6 km
BORÇKA (ARTVİN) - 29 OCAK 2024, 12:24
Büyüklük: 1.4
Derinlik: 7.0 km
YEŞİLYURT (MALATYA) - 29 OCAK 2024, 11:25
Büyüklük: 1.9
Derinlik: 7.02 km.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.