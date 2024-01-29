Büyükşehir yol güvenliğini artırıyor

Büyükşehir Belediyesi, köprü yapımı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi ilçesine 1, Doğanşehir ilçesine 1, Hekimhan ilçesine 1, Pütürge ilçesine 2 köprü yapıldığı bilgisi verildi.

TOPLAMDA 10 MENFEZ İNŞA EDİLDİ

Öte yandan kırsal kesimlerde altyapı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına menfez çalışmaları da yaptığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine 2, Darende ilçesine 4, Kuluncak ilçesine 1, Pütürge ilçesine 1, Yazıhan ilçesine 1, Yeşilyurt ilçesine 1 olmak üzere toplamda 10 menfez inşa ettiğini açıkladı.

40 BİN 110 METREKÜP TAŞ DUVAR ÖRÜLDÜ

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, oluşabilecek toprak kaymalarına karşı tehlike arz eden noktalarda ise taş duvar yapım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yeni açılan yolların yüksek kısımlarında toprak kaymalarını önlemek için yapılan taş duvarlar, olası tehlikeleri en aza indirgiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Battalgazi ilçesine 20 bin 290 metreküp, Kale ilçesine 647 metreküp, Yeşilyurt ilçesine 19 bin 173 metreküp olmak üzere toplamda 40 bin 110 metreküp taş duvar örüldüğü bildirildi.