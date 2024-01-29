Babacan Galatasaray Yönetimi ile görüştü O transfer ücretinden bir kısım depremzedelere aktarılabilir

Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan geçtiğimiz ay Galatasaray SK Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Galatasaray'ın deprem bölgesi için sunduğu desteğin kapsamına Malatya'nın dâhil edilmesi noktasında konuştu. Yönetim ise kulüp binasına Babacan’ı davet ederek konu hakkında görüşme sağladı.

Babacan, Galatasaray SK kulüp binasında Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek, İkinci Başkan Sayın Metin Öztürk ve Genel Sekreter Sayın Eray Yazgan ile güzel ve sıcak bir muhabbette buluştuklarını ifade etti.

KONUT YA DA TOKİ ÜCRETİ SAĞLANACAK

Babacan, görüşmenin Türk futbol tarihinin en büyük satışının yapılmasının hemen ertesinde olması da Malatya için ayrı bir güzellik olduğunu ve özetle Dursun Özbek’ten, Boey'in Bayern Münih'e transferinden elde edilecek gelirden bir kısmının Malatya için değerlendirilmesini talep ettiğini ifade etti. Dursun Özbek'in cömert ve çok içten biri olduğunu söyleyen Babacan, Malatya'ya konut ya da bizim listemizde olan birkaç tane okul ihtiyacı için TOKİ ile görüşeceklerini ve ayırdıkları meblağın gerekli kısmının Malatya'ya aktarılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Babacan, "Sayın Başkanımızın Malatya'ya ve tüm Malatyalılara selamları var. Zaten İkinci Başkanımız Sayın Metin Öztürk Hekimhanlı hemşehrimiz imiş. Malatya ile özel bir bağları ve ilgileri var. Bundan sonra da bu bağımız kuvvetlenerek artacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN