Çınar Melekbaba Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu

Çalışmaları incelemek üzere Melekbaba Mahallesi’ne giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahalle Muhtarı Orhan Güneş ile birlikte Melekbaba Gençlik Merkezini ve devam eden yol düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

“GENÇLİK YATIRIMLARINA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Melekbaba Gençlik Merkezinin Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine önemli katkılar sunacak özel bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilen Melekbaba Gençlik Merkezimiz ile çevresinde oluşan konut alanlarına vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir şekilde ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Malatya’nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması, Türkiye Yüzyılı Şehirleri vizyonuna uygun yatırımlarla buluşması ve yeniden inşa sürecine bizlerde kendi bölgemizde yaptığımız güçlü yatırımlarla katkı sunmaya çalışıyoruz. İlçemizin birçok noktasında devam eden gerek bizim gerekse de devletimizin yatırımlarını yakından takip ediyoruz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak tüm yatırımlar içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Gençlik yatırımlarına ise ayrı bir önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız başarı plâketi ise bunun en güzel göstergesidir. Bizler kendisine inanan, güvenen, özgüveni yüksek ve gelecek idealleri için sonuna kadar inatla ve kararlılıkla mücadele eden genç sayımızı artırmak için gençlere yönelik yatırımlarda çok güzel bir mesafe aldık. Spor yapan, kitap okuyan, sosyal yönünü güçlendiren bir genç doğru ve güzel bir hayat yaşar ve memleketine faydalı birey haline dönüşür, biz yatırımlarımızı bu pencereden bakarak hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“VİZYONEL YATIRIMLARLA GENÇLERİMİZE YENİ ALANLAR SUNUYORUZ”

Çınar, Melekbaba Gençlik Merkezinin çok amaçlı salonları, futbol sahası ve kültürel mekânlarıyla gençlerin hayatlarına değer katan kıymetli bir yatırım olduğunu ifade ederken, “Açık ve kapalı spor alanları, sosyal, kültürel ve sanatsal merkezleriyle ilçemizin güçlü yarınlarına ışık tutan yatırımlar arasında yerini alan Melekbaba Gençlik Merkezi ile Yakınca Spor Adası yatırımları gençlere verdiğimiz önem ve kıymetin en güçlü yansımasıdır. Gençlerimiz, her yönüyle kentimize değer katan bu tür merkezlere giderek farklı branşlarda açılan kurslara katılıyor, sosyal yönünü güçlendiriyor, modern ortamlarda spor yaparak dinamik ve zinde bir hayat yaşıyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu tesislerden yararlanan gençlerimizi yakın bir zamanda inşallah farklı Milli Takım formaları altında ülkemizi başarıyla temsil ederken izleyip gururlanacağız. Şehrimizde bu anlamda güçlü bir potansiyel var, bizlerde işte bu tür dev eserler ve vizyonel yatırımlarla gençlerimize yeni alanlar sunuyoruz ve onların var olan yeteneklerini gün yüzüne çıkarmalarına destek sunuyoruz. Melekbaba Gençlik Merkezimizde şu an itibariyle iki bine yakın kayıtlı sporcuya hizmet veriliyor. Şehrimizin dört bir tarafından buraya gelen gençlerimiz konforlu ve hijyenik ortamlarda sosyal ve sportif etkinliklere katılıyor ve kendisini geliştiriyor. Melekbaba Gençlik Merkezimiz spor yapmak isteyen, müzik kursları ile kültürel faaliyetlere katılmak isteyen, derslerine ek takviye yapmak isteyen gençlerin en uğrak noktasına dönüştü. Bununla birlikte amatör ve profesyonel futbol takımlarının maçlarını oynayabilecekleri ve antrenmanlarını yapabilecekleri futbol sahamızı da büyük bir kısmı tamamlandı, yakın zamanda bu sahayı da hizmete sunarak gençlerimizin daha kaliteli ortamlarda futbol oynamasına imkân sunmuş olacağız” dedi.

“SPOR TESİSLERİMİZ ARTIKÇA SPOR YAPAN GENÇ SAYIMIZI DA ARTIRMIŞ OLUYORUZ”

Melekbaba Gençlik Merkezinin yanı sıra Yakınca Spor Adası içerisinde yapımında sona yaklaşılan Yeşilyurt Gençlik Merkeziyle birlikte alternatif spor alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini sözlerine ekleyen Mehmet Çınar, “Melekbaba Gençlik Merkezimizin aynısını Yakınca Spor Adası içerisinde Yeşilyurt Gençlik Merkezi adı altında yapıyoruz, orasının da açılmasıyla birlikte gençlerimizin daha fazla spor yapıp, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilecekleri tesis sayısını artırmış olacağız. Spor tesislerimiz artıkça spor yapan genç sayımızı da artırmış oluyoruz. Bu tesisler geleceğimizin teminatı, gelecek yıllarda ülkemizi yönetecek olan gençlerimiz içindir, belediye olarak ta bu tür yatırım alanlarına ulaşımı rahatlatmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz, talep edilen hizmetleri de anında yerine getiriyoruz. Bu tür dev eserlerin hizmete girmesi noktasında desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimize ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

MUHTAR GÜNEŞ ÇINAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Melekbaba Mahalle Muhtarı Orhan Güneş, Melekbaba Gençlik Merkezi gibi dev bir eserin mahallelerinde hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Melekbaba Gençlik Merkezine ulaşımı sağlayan yolların kalitesini artırıp, araç ve yaya trafiğini konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Kaynak: BÜLTEN