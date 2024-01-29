Malatyalılar kentin araştırılmasını istedi Kutoğlu Malatya’yı 7 büyüklüğünde depreme karşı uyardı Öğüt imkânsız dedi

Malatya'da yaşanan depremlerle ilgili Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre Malatya’da 8 ve 25 Ocak'ta meydana gelen depremlerin aynı hat üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Güncel fay haritalarında bu hattın bulunmadığı belirtildi.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya’da yaşanan depremlerin, 30-40 kilometre uzunluğundaki yeni bir fay hattından kaynaklandığını belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu, bu yeni fay hattının 30-40 kilometre uzunluğuna sahip olduğunu ve 6.5'tan büyük, 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.

KUTOĞLU, MALATYA’YA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI YAPTI. DEPREM UZMANI BATURHAN ÖĞÜT “MALATYA’DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMAZ” DEDİ

Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt, 6 Şubat depremleri sonrasında 110 kilometrelik bir fay zonunun kırıldığını belirtti. Doğanşehir Fayının tamamen, Akçadağ Fayının ise Dedeyazı Köyü’ne kadar kırıldığını bildiren deprem uzmanı, tarihteki depremleri de sıralayarak bilgilendirmelerde bulundu.Yer bilimci geçmiş yıllardaki depremleri de sıralayarak “Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok sevgili dostlar” dedi.

“MALATYA’YA DOĞRU 110 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİR FAY KIRILDI”

Geçmişte Çöşnük Fayı üzerinde meydana gelen depremleri de sıralayan Öğüt,

“6 Şubat ikinci 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya'ya doğru yaklaşık olarak 110 kilometre uzunluğunda bir fay kırıldı. Bu 110 kilometre uzunluğunda kırılan fay Çöşnük Fayı yani Yeşilyurt-Baskil fay zonunun alt segmenti. Çöşnük Fayının geçmiş depremselliğine ve Malatya Fay zonuna paralel doğrultuda kuzeye doğru uzanan doğrultu atımlı fayda, 1121 yılında 7,5 büyüklüğünde deprem olmuş ve stres boşaltmıştı. Çöşnük Fayında ise 1759 yılında 6,5 büyüklüğünde deprem üretmişti. Çöşnük Fayı 265 yıl sonra 6 Şubat 2023 tarihinde 110 kilometre uzunluğunda kırılma yaşayınca üzerinde bulunan enerjiyi çok büyük ölçüde boşalttı”

bilgilendirmelerinde bulundu.

Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok diyerek açıklama yapan deprem uzmanı,

“Malatya fay zonu birçok parçadan oluştuğu için ve artık komple tek seferde kıracak basınç oluşamadığı için tek seferde kırılamaz ki kırılsa idi 6 şubattaki 7,6'lık depremde oluşan basınç sonucunda kırılırdı. Bu sebepten dolayı Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok sevgili dostlar”

ifadelerini kullandı.