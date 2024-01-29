Ticaret Bakanlığı tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, bakanlığın ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemeleri ve soruşturmaları sürdürüyor.
Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 adet rapor düzenlendi. Söz konusu raporlar neticesinde toplam 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 milyar lira kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.