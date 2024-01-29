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Ticaret Bakanlığı tahsil işlemlerini başlattı

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Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı.

Ticaret Bakanlığı tahsil işlemlerini başlattı mask
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, bakanlığın ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemeleri ve soruşturmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 adet rapor düzenlendi. Söz konusu raporlar neticesinde toplam 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 milyar lira kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ticaret Bakanlığı, son dakika

29 Oca 2024 - 13:38 - Ekonomi

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