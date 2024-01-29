2024 Polis Akademisi alımları ve başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Polis adayları “POMEM başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?" sorularının yanıtını merak ediyor. 2024 Polis Akademisi 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler şu şekilde…

BAŞVURU TARİHLERİ:

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belirlenmedi. Polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Başvurular e-Devlet şifresi ile internet ortamında yapılacaktır. Adaylar, başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini tamamlayacaklar. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmekte.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) veya üzeri,

Önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) veya üzeri,

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için belirlenen puanın en az yüzde 80’ini almış olmak,

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),

Önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) veya üzeri,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

Kaynak: Haber Merkezi