- Spor

Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kayserispor ile dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılılar, maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz nezaretinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayserispor - Antalyaspor maçı, bugün saat 17.00'de oynanacak. Maç öncesi Kayserispor 26 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ise topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayserispor, son dakika Kayserispor, Burak Yılmaz, kayserispor Burak Yılmaz, son dakika Burak Yılmaz

29 Oca 2024 - 12:32 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL