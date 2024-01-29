Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kayserispor ile dün 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Burak Yılmaz, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılılar, maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz nezaretinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayserispor - Antalyaspor maçı, bugün saat 17.00'de oynanacak. Maç öncesi Kayserispor 26 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ise topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı