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“İhracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacağız”

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirerek “Bir önceki yıla göre yüzde 32.9’luk artış Cumhuriyet tarihimizde bir rekordur emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamda yeni görevimizde ihracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacağız” dedi.

“İhracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacağız” mask
“İhracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacağız”
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Mustafa Şarlak ihracat rakamlarını değerlendirerek yeni görevinde ihracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacaklarını dile getirdi.

“TİCARET YAPMADIĞIMIZ ADIM ATMADIĞIMIZ ÜLKE KALMAYACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı dış ticaret rakamlarını değerlendiren Başkan Mustafa Şarlak, “Türkiye Cumhuriyeti için açıklanan bu veriler Türkiye Yüzyılında ekonomi için umut vermektedir. Cumhurbaşkanımızın ihracatı arttırma hamlesi ve Bakan Mehmet Şimşek’in ihracat tavsiyesi ile Türkiye Yüzyılına yaraşır ihracat rakamlarını yakalamak adına var gücümüzle çalışıyor ülke temaslarımızı arttırıyoruz. 2024 yılının iyi geçmemesi öngörüsüyle ihracata yönelip yeni pazarlar arayışına girdik. Bu dönemde Dünya genelinde ticaret yapmadığımız adım atmadığımız ülke kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Finlandiya ve Mali İş Konseyleri Yürütme Kuruluna seçilen Başkan Mustafa Şarlak, “Gerek ülkemiz adına gerekse Malatya’mız adına 2024 yılında ihracatı artırmak adına önemli hamleler yaparak ekonomik açıdan gelişime katkıda bulunacağımıza olan inancım tamdır. Bu anlamda yeni görevimizde ihracat rakamlarını artırma adına yoğun mesai harcayacağız” dedi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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29 Oca 2024 - 12:30 Malatya- Gündem

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