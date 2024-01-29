Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri ise yapay zekâ tarafından resmedildi. Yapay zekâ 6 Şubat tarihindeki Malatya’yı bakın nasıl tasvir etti. İşte yapay zekânın oluşturduğu o görseller: