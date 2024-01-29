Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri ise yapay zekâ tarafından resmedildi. Yapay zekâ 6 Şubat tarihindeki Malatya’yı bakın nasıl tasvir etti. İşte yapay zekânın oluşturduğu o görseller:
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6 Şubat tarihinde 2 büyük deprem ile sarsılan Malatya, ağır hasar aldı. Yapı stokunun çoğunluğu hasar alırken birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat tarihinden sonraki süreçte şehir genelinde 15 bini aşkın artçı sarsıntı meydana gelirken, vatandaş kurulan konteyner kentlerde hayatını sürdürmeye devam etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.