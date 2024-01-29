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Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri

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6 Şubat tarihinde 2 büyük deprem ile sarsılan Malatya, ağır hasar aldı. Yapı stokunun çoğunluğu hasar alırken birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat tarihinden sonraki süreçte şehir genelinde 15 bini aşkın artçı sarsıntı meydana gelirken, vatandaş kurulan konteyner kentlerde hayatını sürdürmeye devam etti.

Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri mask
Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri
Yapay zekâ 6 Şubat’ı resmetti İşte Malatya’nın o görüntüleri
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Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri ise yapay zekâ tarafından resmedildi. Yapay zekâ 6 Şubat tarihindeki Malatya’yı bakın nasıl tasvir etti. İşte yapay zekânın oluşturduğu o görseller:

 
 
 
 
 
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29 Oca 2024 - 12:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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