Metabolizmayı hızlandıran besinler

Serttaş, şunları kaydetti:

“Kahve: Kahve, kafein içermesiyle metabolizmayı geçici hızlandırabilir. Kafein, termojenik etkisiyle vücut sıcaklığını artırabilir. kısa süre metabolizmanın hızlanmasıyla enerji harcamasını artırabilir. kafein, depolanmış yağ asitlerinin kana salınmasıyla enerji olarak kullanmasını sağlayabilir. Yani Yağ Oksidasyonunu Artırabilir. Kafein, egzersiz yaparken daha fazla kalori yakılmasına ve bu sayede metabolizmanın artmasına destek olabilir. Aşırı kafein alımı bazı insanlarda uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Beyaz Çay: Tüm çaylar kafein içerir. Beyaz çayın da kafein içermesiyle metabolizmayı bir süre hızlandırabilir. Beyaz çay, antioksidan içeriğinden zengindir. antioksidanlar, hücre hasarını önlemesiyle bilinir ve genel sağlığı destekler. Metabolizmanın doğru çalışması için hücrelerin sağlıklı olması gereklidir. Beyaz çay, L-theanine adındaki amino asidi içerir. Bu aminoasit , kafeinin uyarıcı etkilerini düzenleyebilir ve sakinleştirici bir etki yaratabilir. Bu sayede stres hormonlarındaki düşmesine sebep olabilir ve metabolizmanın etkin çalışmasına katkıda bulunabilir.

Kefir: Kefir, probiyotik bakteriler ve mayalar içermesiyle bağırsak mikrobiyatasına destek olur. Bağırsak sağlığının iyi olmasına, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına ve metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur.Bazı çalışmalar sonucunda düzenli aralıklarla kefir tüketmenin insülin duyarlılığını fazlalaştırmasına ve bu da enerji metabolizmasını iyi yönde etkileyebileceğini göstermektedir.İnsülin ise vücutta yer alan şekerin hücrelere alınmasını düzenleyen bir hormondur. Kefir, düşük kalorili bir protein ve besin maddesi kaynağı olmasıyla doygunluk hissini arttırabilir. Kefirin protein ve kalsiyum içermesiyle metabolizmayı hızlandırabilir. Bu da enerji harcamasını destekleyebilir. Kefirin antiinflamatuar özellikleri olabilir. inflamasyon, metabolizma üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğundan . antiinflamatuar besinlerin diyete eklenmesi metabolizma sağlığına katkı sağlayabilir.

Yulaf: Yulaf ezmesi kompleks karbonhidratlar içerdiğinden ve daha çok beta-glukan adındaki çözünebilir lif içermesiyle sindirimi yavaşlatıp kişide daha fazla tokluk hissine sebep olur. Ayrıca, kan şekerini dengeleyebilir ve insülin duyarlılığını artırabilir. Bu, enerji kullanımını dengeler ve metabolizmayı olumlu bir şekilde etkiler. Yulaf ezmesinde özellikle demir, magnezyum ve B vitaminleri vardır. Bunlar enerji ve metabolik yolaklara destek olur.

Chia Tohumu: Chia tohumları, çözünebilir ve çözünmez lifler proteinden zengin olmasıyla sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmamıza sebep olur. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Chia tohumu omega 3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir ve bu yağ asitleri metabolizmayı destekler, anti-inflamatuar özelliktedir. Chia tohumları sıvıyla buluştuğunda şişer ve bu sayede midede doluluk sağlar. kalsiyum, magnezyum, fosfor ve manganez gibi mineraller içemesiyle metabolik süreçler için ihtiyaç olan enerji üretimine destek olur.”

Kaynak: BÜLTEN