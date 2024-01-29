Depremde vefat edenler için hatim okunuyor

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Malatya ile birlikte birçok ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Ancak depremde kaybedilenlerin acısı hala ilk günkü gibi taze şehirler ise hala birer harabe.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıldönümünde Malatya İl Müftülüğü tarafından tüm şehitler ve depremde vefat edenler için hatim okuma programı gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların okudukları hatim ve cüzleri 1 Şubat 2024 tarihine kadar bir din görevlisini bildirmesi gerekirken depremin yıldönümü olan 6 Şubat 2024 Salı günü Kernek Karagözlüler Camii’nde yatsı namazının ardından Hatim Duası edilecek.

Depremde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin üzerinden bir yıl geçse de acılar hala taze.