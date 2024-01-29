- Yaşam

Depremde vefat edenler için hatim okunuyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya ili birlikte 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler ve şehitler için hatim okuma programı düzenleniyor. Okunan hatimlerin ardından depremin yıldönümünde Kernek Karagözlüler Camii’nde yatsı namazının ardından Hatim Duası edilecek.

Depremde vefat edenler için hatim okunuyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Malatya ile birlikte birçok ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Ancak depremde kaybedilenlerin acısı hala ilk günkü gibi taze şehirler ise hala birer harabe.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıldönümünde Malatya İl Müftülüğü tarafından tüm şehitler ve depremde vefat edenler için hatim okuma programı gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların okudukları hatim ve cüzleri 1 Şubat 2024 tarihine kadar bir din görevlisini bildirmesi gerekirken depremin yıldönümü olan 6 Şubat 2024 Salı günü Kernek Karagözlüler Camii’nde yatsı namazının ardından Hatim Duası edilecek.

Depremde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin üzerinden bir yıl geçse de acılar hala taze.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 
# Kernek Karagözluler cami, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Malatya deprem, malatya hatim, malatya 6 şubat, Hatim Duası, malatya Hatim Duası

29 Oca 2024 - 11:35 Malatya- Yaşam

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL