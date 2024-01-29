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Elâzığ’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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Elâzığ’da 30 Ocak 2024 tarihinde bir elektrik kesintisi planlanmış durumda. Kesinti, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek. İşte kesintiden etkilenecek bazı yerleşim birimleri ve planlanan kesinti saatleri:

Elâzığ’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Elâzığ’da 30 Ocak 2024 tarihinde bir elektrik kesintisi planlanmış durumda. Kesinti, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek. İşte kesintiden etkilenecek bazı yerleşim birimleri ve planlanan kesinti saatleri:

ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI:

Merkez İlçe:

Kesinti Başlangıç Saati: 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 15:30

Etkilenen Mahalle: Fevzi Çakmak Mahallesi

KOVANCILAR İLÇE:

Kesinti Başlangıç Saati: 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 12:30

Etkilenen Mahalleler: İsmet Paşa Mahallesi, Bağlar Mahallesi

MERKEZ İLÇE:

Kesinti Başlangıç Saati: 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 16:30

Etkilenen Mahalle: Kırklar Mahallesi

PALU İLÇE:

Kesinti Başlangıç Saati: 09:30

Kesinti Bitiş Saati: 14:30

Etkilenen Mahalle: Karşıbahçeler Mahallesi

KARAKOÇAN İLÇE:

Kesinti Başlangıç Saati: 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 16:00

Etkilenen Köyler: Akdüven, Yaşaroğlu, Koyunuşağı, Ataçınar, Gülçimen, Akarbaşı, Pamuklu, etc.

MADEN İLÇE:

Kesinti Başlangıç Saati: 10:30

Kesinti Bitiş Saati: 12:30

Etkilenen Mahalleler ve Köyler: Camii Kebir, Ağadibek, Çayırköy, Sağrılı, Arslantaşı, Bahçelievler, etc.

Bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi süresi mahalleye ve işleme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 
 

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29 Oca 2024 - 11:12 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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