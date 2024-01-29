Elâzığ’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Elâzığ’da 30 Ocak 2024 tarihinde bir elektrik kesintisi planlanmış durumda. Kesinti, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek. İşte kesintiden etkilenecek bazı yerleşim birimleri ve planlanan kesinti saatleri:
ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI:
Merkez İlçe:
Kesinti Başlangıç Saati: 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 15:30
Etkilenen Mahalle: Fevzi Çakmak Mahallesi
KOVANCILAR İLÇE:
Kesinti Başlangıç Saati: 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 12:30
Etkilenen Mahalleler: İsmet Paşa Mahallesi, Bağlar Mahallesi
MERKEZ İLÇE:
Kesinti Başlangıç Saati: 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 16:30
Etkilenen Mahalle: Kırklar Mahallesi
PALU İLÇE:
Kesinti Başlangıç Saati: 09:30
Kesinti Bitiş Saati: 14:30
Etkilenen Mahalle: Karşıbahçeler Mahallesi
KARAKOÇAN İLÇE:
Kesinti Başlangıç Saati: 10:00
Kesinti Bitiş Saati: 16:00
Etkilenen Köyler: Akdüven, Yaşaroğlu, Koyunuşağı, Ataçınar, Gülçimen, Akarbaşı, Pamuklu, etc.
MADEN İLÇE:
Kesinti Başlangıç Saati: 10:30
Kesinti Bitiş Saati: 12:30
Etkilenen Mahalleler ve Köyler: Camii Kebir, Ağadibek, Çayırköy, Sağrılı, Arslantaşı, Bahçelievler, etc.
Bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi süresi mahalleye ve işleme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.