Adana ve Gaziantep’te elektrik kesintisi birçok ilçeyi etkileyecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Adana'da planlanan elektrik kesintilerine birçok ilçede etkili olacak. Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Aşağıda, kesintiden etkilenecek ilçeler ve kesinti süreleri hakkında bilgiler yer alıyor.

ALADAĞ İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 30.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Musahacılı, Dailer Merkez, Mazılık, Kayabaşı, Uzunkuyu Merkez, Kırızlı, Kuşçalar

ADANA, CEYHAN İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 30.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Kireç Ocağı Mevki, Burhanlı, Akfatma Çiftliği, ve birçok diğer cadde ve sokak

ADANA, ÇUKUROVA İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 30.01.2024

Saat: 09:00- 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Gümürdülü, Eski Köyyeri, 10502, Adnan Menderes, ve birçok diğer cadde ve sokak.

GAZİANTEP’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep'te bugün 29 Ocak Pazartesi günü birçok bölgede elektrik kesintisi olacak. Kesinti programı ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:

İLÇE: ŞAHİNBEY

Kesinti Başlama Zamanı: 29-01-2024 Saati: 09:00

Kesinti Bitiş Tarihi: 29 Ocak- Pazartesi Saati: 13:00

Beklenen Süre: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: 77098 nolu, m.Oğuz göğüş, 77010 nolu, 77101 nolu, 77109 nolu, 77012 nolu, 77013 nolu, 77015 nolu, 16 nolu, 77017 nolu, 77019 nolu, 77020 nolu, 77014 nolu, 77018 nolu, 77025 nolu, 78068 nolu, 78072 nolu, 78027 nolu, 78074 nolu, 84069 nolu yeşi̇levler

İLÇE: ŞAHİNBEY

Kesinti Başlangıç Vakti: 29 Ocak- 2024 Saati: 09:00

Planlanan Kesinti Bitiş Tarihi: 29 Ocak- Pazartesi 13:00 Saatinde

Beklenen Süre: Yaklaşık 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Abdulkadi̇r Göksel, 01110 Nolu, Cengi̇z Gökcek, 01069 Nolu, 01085 Nolu, 29069 Nolu, 01081 Nolu, 01070 Nolu, 01090 Nolu, 01037 Nolu, Mustafa Taşar, Hasan Celal Güzel, 01130 Nolu, Ayvaz Gökdemi̇r, Dui̇sburg, 01131, 01091 Nolu, 01087 Nolu, 01065 Nolu Atatürk

İLÇE: İSLAHİYE

Kesinti Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 09:30 saatlerinde

Kesinti Bitiş Vakti: 29 Ocak 2024 Saat: 16:30

Kesinti Süresi: Tahminen 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Akınyolu, Alaca, Çınarlı, Çubuk, Öztürkler, Güngören, Karakaya, Fi̇lli̇tepe, Ortaklı, Şahmaran, Yesemek, Yeşi̇lova Akınyolu.

İLÇE: NİZİP

Kesinti Başlangıç Zamanı: 29 Ocak-2024(Pazartesi) Saat: 09:00

Kesinti Bitme Zamanı: 29.01.2024 16:30 Saatinde

Kesinti Müddeti: Hesaplanan 7 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Eski̇ Antep yolu Akçakent

İLÇE: KARKAMIŞ

Kesinti Başlangıç Zamanı: 29/Ocak 2024 Saat: 13:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 29.01.2024 Saati: 17:00

Tahmini Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Karacurun Karacurun.