29 Oca 2024 - 10:44- Gündem G:

Hatay yarın dikkat bu ilçelerde saatlerce sürecek

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Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Hatay’da elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü, sabah saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek.

Hatay yarın dikkat bu ilçelerde saatlerce sürecek mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Hatay’da elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü, sabah saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek.

Hatay ilinin çoğu ilçesi elektrik kesintisinden etkilenecek. Etkilenecek ilçeler arasında Antakya, Arsuz, Erzin, Hassa, Payas bulunuyor.

Şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım çalışmaları gibi nedenlerle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Her ilçe için ayrı ayrı belirtilen cadde ve sokaklarda çalışmalar yapılacak.

Örneğin, Hatay il merkezi Antakya'da Ali Dede, Katırtepe, Kale Yolu gibi bölgeler etkilenecek.Arsuz ilçesinde Fatih Sultan Mehmet, Kara, Kızlarçayı gibi bölgeler etkilenecek.Erzin ilçesinde ise Kızlarçayı, Yaylanın Kendisi, Büyükbağrıaçık Yaylası gibi bölgeler etkilenecek.Hassa ilçesinde Bintaş, Payas ilçesinde Tayfur Sökmen, Safranbolu gibi bölgeler etkilenecek.Elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler için belirtilen tarih, saat ve nedenlere göre planlamalar yapılabilir.

 

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29 Oca 2024 - 10:44 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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