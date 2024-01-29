Niğdeliler bu uyarı size

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Uluören Köyü’ne,
Bugün 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Kızılca Köyü; Okullar Mevkii bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,
Bugün 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşlama Köyü’ne,
Bugün 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi Hürriyet Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Bayağıl Köyü, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Köyü’ne,
Bugün 13.30 ila 1 8.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü Cumhuriyet Mevkii’ne,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü Cumhuriyet Mevkii bölgesine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Yeni Mahallesi,
Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi; Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesİ’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Uluağaç Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.