Dikkat Kayseri’de 8 ilçeye uyarı verildi

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesi’ne,
Bugün 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Sakaltutan, Ardıç, Süleymanlı, Mengücek, Kepez, Kuruköprü, Sosun mahallelerine,
Bugün 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Culha, Tahtakemer mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.