29 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“SENA ECZANESİ – BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:66/B, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YAŞAM ECZANESİ - BATTALGAZİ
YEŞİLYURT CADDESİ BAŞI, EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI, NO:4
24 SAAT AÇIK
YILDIZ ECZANESİ – YEŞİLYURT
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201 A
24 SAAT AÇIK
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ – YEŞİLYURT
HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVELER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.