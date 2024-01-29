- Sağlık

29 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“SENA ECZANESİ – BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:66/B, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YAŞAM ECZANESİ - BATTALGAZİ

YEŞİLYURT CADDESİ BAŞI, EMEKSİZ SAAT KULESİ KARŞISI, NO:4

24 SAAT AÇIK

YILDIZ ECZANESİ – YEŞİLYURT

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201 A

24 SAAT AÇIK

ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ – YEŞİLYURT

HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVELER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK”

 

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29 Oca 2024 - 10:08 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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