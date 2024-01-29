29 Oca 2024 - 10:00- Gündem G:

Malatya’da kar var elektrik yok

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da kar var elektrik yok mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Güngören, Çavuşköy, Yeni mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Darıca mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu, Koşu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Mihmanlı, Esenli, Muratlı, Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Doğu,  Fatih, Kolköy, Başpınar, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Çobanuşağı, Kasımuşağı, Küçükkürne, Kurtuşağı, Çakıllıpınar, Sakalıuzun, Bağköy, Kayadibi, Büyükköy, Çatalbahçe, Mezra, Yalınbudak, Karamağara, Güneşli, Demirciler, Aksüt, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Aliçeri, Mollauşağı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Duruldu, 2. OSB mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye, Şeyh Bayram mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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29 Oca 2024 - 10:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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