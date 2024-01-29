29 Oca 2024 - 09:46- Gündem G:

Malatyalılar güneşe aldanmayın Akşama yine kar var

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatyalılar güneşe aldanmayın Akşama yine kar var mask
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Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Darende: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -1 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Kale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 5 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2 derece”

 

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29 Oca 2024 - 09:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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