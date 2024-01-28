Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Maçtan dakikalar

12. dakikada Morutan’ın pasında topla buluşan Cephas, kaleci Livakovic’in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tolga Ciğerci’nin vuruşunda top, kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Mert Müldür’ün pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda top, üstten auta gitti.

32. dakikada Cengiz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Dzeko, topu tekrar kontrol etti ve içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktadan Cengiz’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Morutan’ın ceza sahası dışından kaleyi tam cepheden gören noktadan şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic’in müdahalesi sonrası üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Tadic’in ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını son anda engelledi.

53. dakikada İsmail Yüksek’in sol taraftan içeriye yerden çevirdiği topta Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

70. dakikada Dzeko’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+2. dakikada Emre Mor’un kendi yarı alanında aldığı topla ilerleyip ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağa izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Emre'nin yine vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Crespo dk. 81), Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 81), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+3), Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 71)

Yedekler: Furkan Akyüz, King, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bonucci, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 74), Kaan Güneren (Macheda dk. 87), Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan (Chatzigiovanis dk. 61), Cephas (Atakan Çankaya dk. 86), Sowe (Bajic dk. 73)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cem Türkmen, Astanakulov, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Cengiz Ünder (dk. 20 ve 32) (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (dk. 13 pen.) (MKE Ankaragücü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı