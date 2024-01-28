Buzlanma kazaya sebep oldu, 3 araç hasar gördü

Nevşehir'de gün boyu devam eden kar yağışının ardından oluşan buzlanma, Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı'nda zincirleme bir trafik kazasına neden oldu.

İlk olarak Serkan K. idaresindeki otomobil, buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle devrilen direk karşı şeride düşerken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç da bu direğe çarptı. Ardından Bayram A. idaresindeki otomobil, hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden kaçarken, diğer araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza süresince polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, TEDAŞ ekipleri devrilen aydınlatma direğinin elektriğini keserek kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı