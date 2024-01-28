Darp edilerek öldürülen kişinin 3 şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 16 Ocak Salı günü Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana gelen olayda bir kişinin darp edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., Ç.B. ve 18 yaşından küçük olan A.E. isimli 3 şüpheli tutuklandı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, C.K.'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasını sağlamıştı. Ancak C.K., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.