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Darp edilerek öldürülen kişinin 3 şüphelisi tutuklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 16 Ocak Salı günü Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana gelen olayda bir kişinin darp edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., Ç.B. ve 18 yaşından küçük olan A.E. isimli 3 şüpheli tutuklandı.

Darp edilerek öldürülen kişinin 3 şüphelisi tutuklandı mask
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 16 Ocak Salı günü Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana gelen olayda bir kişinin darp edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., Ç.B. ve 18 yaşından küçük olan A.E. isimli 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, C.K.'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasını sağlamıştı. Ancak C.K., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Oca 2024 - 21:54 - Gündem

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