Adıyaman'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ali E. idaresindeki 01 VAH 60 plakalı otomobil ile İlyas A. idaresindeki 01 AL 877 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrol kaybedilen otomobil, yol kenarındaki diğer iki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücüler Ali E. ve İlyas A. ile araçlarda bulunan Şerife A., Zeliha D. ve Elif B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı