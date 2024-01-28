Güzeltepe kayak merkezi, kar yağışının ardından kapılarını açtı

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Muş'ta bulunan Güzeltepe Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından sezonu açtı.

Beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezi, doğa tutkunlarını ve spor severleri ağırlayarak hafta sonlarına renk katıyor. Bin 300 metre uzunluğundaki kayak merkezi, kayakseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tesis işletmecisi Bahri Sönmez, kar yağışının başlamasıyla birlikte sezonu açtıklarını belirterek,

"Bu yıl yaklaşık bir ay gecikme ile sezona başladık. Buna rağmen yoğunluk var. Hafta sonu olduğu için vatandaşlarımız buraya kaymaya geliyor ve zamanlarını burada geçirmeye çalışıyor. Sonuçta insanlarımız hafta sonlarını daha iyi geçirmek için kayak merkezimize akın ediyor."

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı