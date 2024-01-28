Kar kaplı yolları aşan helikopter ambulansla çocuk hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır, Lice ilçesinin Kılıçlı Mahallesi'nde solunum sıkıntısı çeken 16 yaşındaki H.E. için yapılan ambulans talebi, karla kaplı yolların ulaşıma kapanması nedeniyle güçleşti.

Lice 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, zorlu hava koşullarına rağmen 3 saatlik bir çaba sonunda olay yerine ulaştı. Ancak, hastanın durumu ciddiyet arz ettiği için İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından helikopter ambulans sevkedildi.

Ekipler, karla kaplı yolları aşarak H.E.'ye evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından helikopter ambulans, mahallede oluşturulan pistten alana indi ve hasta, helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen bu operasyon sayesinde hastanın hızlı bir şekilde tedavi altına alınması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı