Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarıda Cengiz Ünder'in attığı gollerle skoru 2-1'e getirerek galip geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Fenerbahçe'nin 60 puana yükseldiği mücadelede, ligin 11. haftasında Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetten sonra oynadığı 12 maçta galibiyetle tanıştığı belirtildi. Bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertli ekip, liderlik yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe, bir sonraki hafta ligde Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Bu maç öncesinde ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, taraftarlarını umutlandırmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı