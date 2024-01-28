Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda koca, eşi Bahar K.'yi 6 kurşunla vurarak ağır yaraladı.

Olay yerinden kaçan koca, Subaşı köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ancak, genç kadın Bahar K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İddialara göre, Düzce'den Kdz. Ereğli ilçesine gelen T.K. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile Meydanbaşı Mahallesi'nde bir ara sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine T.K., belinden çıkardığı silahla eşini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kurşunla vurarak ağır yaraladı. Kadın, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan T.K., Subaşı köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. T.K.'nın sorgusu Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Yetkililer, olayın detaylarını ortaya çıkarmak ve soruşturmayı tamamlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı