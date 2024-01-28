Ambulans ile gelin arabası çarpıştı: Maddi hasar meydana geldi

Batman’ın Kozluk ilçesinde ambulans ile boş olan gelin arabasının çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde düğün salonuna gitmekte olan bir otomobil ile ambulansın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. 06 DTR 754 plakalı otomobil ile ambulans arasında yaşanan çarpışma sonucunda neyse ki ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın sebepleri ve sorumluluklar belirlenmeye çalışılırken, tarafların ifadeleri ve olay yerindeki bulgular inceleniyor. Kazanın maddi hasarla atlatılması, şans eseri ölü ya da yaralı olmaması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı