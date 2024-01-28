“Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok” dedi Nedenini açıkladı

Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt, 6 Şubat depremleri sonrasında 110 kilometrelik bir fay zonunun kırıldığını belirtti. Doğanşehir Fayının tamamen, Akçadağ Fayının ise Dedeyazı Köyü’ne kadar kırıldığını bildiren deprem uzmanı, tarihteki depremleri de sıralayarak bilgilendirmelerde bulundu.
Yer bilimci geçmiş yıllardaki depremleri de sıralayarak “Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok sevgili dostlar” dedi.
“MALATYA’YA DOĞRU 110 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİR FAY KIRILDI”
Geçmişte Çöşnük Fayı üzerinde meydana gelen depremleri de sıralayan Öğüt,
“6 Şubat ikinci 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya'ya doğru yaklaşık olarak 110 kilometre uzunluğunda bir fay kırıldı. Bu 110 kilometre uzunluğunda kırılan fay Çöşnük Fayı yani Yeşilyurt-Baskil fay zonunun alt segmenti. Çöşnük Fayının geçmiş depremselliğine ve Malatya Fay zonuna paralel doğrultuda kuzeye doğru uzanan doğrultu atımlı fayda, 1121 yılında 7,5 büyüklüğünde deprem olmuş ve stres boşaltmıştı. Çöşnük Fayında ise 1759 yılında 6,5 büyüklüğünde deprem üretmişti. Çöşnük Fayı 265 yıl sonra 6 Şubat 2023 tarihinde 110 kilometre uzunluğunda kırılma yaşayınca üzerinde bulunan enerjiyi çok büyük ölçüde boşalttı”
bilgilendirmelerinde bulundu.
“DOĞANŞEHİR FAYI KOMPLE VE AKÇADAĞ SEGMENTİ DEDEYAZI KÖYÜNE KADAR KIRILDI”
Doğanşehir ve Akçadağ segmenti üzerindeki kırıkları da aktaran Baturhan Öğüt,
“Doğanşehir Fayı komple ve Akçadağ segmenti Dedeyazı köyüne kadar kırıldı. Yine Malatya'yı ilgilendiren segment olan Erkenek Gölbaşı segmenti ayrıca Pütürge segmenti, 1893-7,1 büyüklüğündeki, 1104-6,5 büyüklüğündeki, 1905-6,8 büyüklüğündeki, 1964-6,0 büyüklüğündeki ve 6 Şubat 7,8 büyüklüğündeki depremde kırılarak rahatlamıştı. Pazarcık-Türkoğlu’nun güney uç kısmı ile Erkenek segmentinin kuzey batı uç kısmına kadar toplam 120 kilometre uzunluğunda bir fay kırılmıştı. Ayrıca Erkenek ve Pütürge segmentine paralel doğrultuda kuzey güney yönlü 6 Şubat’tan bu yana kadar süregelen yaklaşık olarak 70 kilometre uzunluğa sahip alan içerisindeki artçı depremler, Baskil fay zonunun bir parçasının da kırıldığını göstermektedir”
dedi.
“KIRACAK BASINÇ OLUŞAMADIĞI İÇİN TEK SEFERDE KIRILAMAZ”
Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok diyerek açıklama yapan deprem uzmanı,
“Malatya fay zonu birçok parçadan oluştuğu için ve artık komple tek seferde kıracak basınç oluşamadığı için tek seferde kırılamaz ki kırılsa idi 6 şubattaki 7,6'lık depremde oluşan basınç sonucunda kırılırdı. Bu sebepten dolayı Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok sevgili dostlar”
diyerek açıkladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.