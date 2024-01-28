28 Oca 2024 - 20:41 - Gündem

“Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok” dedi Nedenini açıkladı

Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt, 6 Şubat depremleri sonrasında 110 kilometrelik bir fay zonunun kırıldığını belirtti. Doğanşehir Fayının tamamen, Akçadağ Fayının ise Dedeyazı Köyü’ne kadar kırıldığını bildiren deprem uzmanı, tarihteki depremleri de sıralayarak bilgilendirmelerde bulundu.