MOTAŞ'tan Malatyalılara önemli duyuru

Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından MOTAŞ' tan normalleşme adımları gelmeye başladı. Otobüsler yeniden merkez güzergahını kullanmaya başlayacak.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetlerine bağlı (MOTAŞ) otobüs ve trambüsler bir süre hizmet vermezken deprem şehrinde ulaşım noktasında da sıkıntılar yaşanıyordu.



Hizmet vermeye başladıktan sonra deprem olmasına rağmen yolculardan ücret alınması ise büyük tepkiler almıştı.

Şehir merkezindeki yıkımlardan dolayı zaman zaman güzergah değişikliğinin yaşandığı MOTAŞ otobüsleri en son çevre yolu güzergahında sefer yapıyordu.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçerken MOTAŞ`tan normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Bu kapsamda MOTAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre 29 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 1Ç Seyrantepe-İstasyon, 11A Çöşnük-Karakavak ve 11B Çöşnük-Altınkayısı Bulvarı hatlarında çalışan araçların merkez güzergahını kullanacağı belirtildi.