Ramazan ayı yaklaşırken orucu bozan ve bozmayan şeyler merak ediliyor. Örneğin Makyaj yapmak veya saç boyamak orucu bozmaz, çünkü bunlar yeme içme anlamına gelmez. Göz damlası kullanmak orucu bozmaz, çünkü bu yolla alınan sıvı mideye ulaşmaz. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar…

ORUCU BOZAN DURUMLAR:

Yeme ve İçme: Oruç, gün boyunca yemek, içmek veya herhangi bir şeyin ağız yoluyla vücuda alınması anlamına gelir. Bu nedenle, oruçlu iken bilerek yemek veya içmek orucu bozar.

Unutarak Yemek İçmek: Unutarak yemek veya içmek orucu bozmaz. Ancak hatırlanır hatırlanmaz hemen durulmalı ve oruca devam edilmelidir.

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR:

Makyaj ve Saç Boyama: Makyaj yapmak veya saç boyamak orucu bozmaz, çünkü bunlar yeme içme anlamına gelmez.

Göz Damlası: Göz damlası kullanmak orucu bozmaz, çünkü bu yolla alınan sıvı mideye ulaşmaz.

Tıbbi İşlemler: Tıbbi müdahaleler, vücuda normal yollarla gıda verici madde girmemesi durumunda orucu bozmaz. Ancak gıda içeren bir madde verilirse oruç bozulur.

Anjiyo ve Biyopsi: Tıbbi operasyonlar, yeme içme anlamına gelmediği sürece orucu bozmaz.

Kulak Damlası ve Yıkattırma: Kulak damlası kullanmak veya kulak yıkattırmak orucu bozmaz.

Böbrek Taşı Kırdırmak: Böbrek taşı kırdırmak orucu bozmaz.